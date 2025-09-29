Charata celebró un multitudinario cierre de la Estudiantina 2025 en el Paseo del Sol

556116247_1129753682631882_1557591022382554968_n

La ciudad de Charata vivió un gran cierre de la Estudiantina 2025, una verdadera fiesta juvenil que durante cuatro jornadas reunió a estudiantes, familias y toda la comunidad en el Anfiteatro Miguel Tejedor del Paseo del Sol.

El Colegio Comercial se consagró como el gran ganador, obteniendo 431 puntos, mientras que la Escuela Agropecuaria alcanzó el segundo lugar con 419, el Parroquial quedó en tercer puesto con 418, y la Unión Nacio Tec finalizó en cuarta ubicación con 382.

El intendente Rubén Rach, junto a concejales y funcionarios municipales, encabezó la entrega de reconocimientos a cada institución participante, destacando la creatividad, el trabajo en equipo y la confraternidad que caracterizó a los estudiantes en esta edición.

“Fue una experiencia única para nuestros jóvenes, que demostraron talento, compromiso y alegría en cada propuesta”, expresaron desde el municipio.

El evento, organizado junto a la Subsecretaría de Cultura y el equipo de delegados de padres, contó con el acompañamiento de docentes, directivos, familias, emprendedores, artesanos, personal policial y del hospital local, quienes colaboraron para garantizar una celebración segura.

Bajo la premisa de “Alcohol Cero”, la Estudiantina se desarrolló en un clima de responsabilidad y armonía, consolidándose como una de las festividades más esperadas y representativas de la juventud charatense.

Con este multitudinario cierre, Charata reafirma su compromiso con la juventud, promoviendo espacios de encuentro y celebración que fortalecen los valores de convivencia y comunidad.

   

