Pampa del Infierno: exitosa jornada de sociabilización en el paraje Pampa Mollal

La Municipalidad de Pampa del Infierno acompañó este martes una jornada de sociabilización en la Escuela Carlos Ventre, ubicada en el paraje Pampa Mollal, donde se desarrollaron múltiples actividades educativas y recreativas.

La propuesta se realizó en el marco de un trabajo conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba, que visitó la localidad con un equipo de estudiantes. Durante la jornada, los universitarios compartieron actividades con alumnos y el cuerpo docente, propiciando un valioso intercambio de saberes y experiencias.

Desde el municipio destacaron el cálido recibimiento de las familias y los niños, quienes con su participación hicieron posible una jornada cargada de aprendizajes y momentos significativos.

“Queremos agradecer a los directivos de la institución por la invitación y por tenernos siempre presentes”, expresaron desde el área de prensa municipal.

Además, remarcaron el compromiso de seguir fortaleciendo lazos con las instituciones educativas, con el objetivo de generar más oportunidades de crecimiento y formación para la comunidad de Pampa del Infierno.