Avia Terai lanzó su Guardia Urbana Municipal para reforzar la seguridad local

553203245_1092495873037413_2947857091898366830_n

La Municipalidad de Avia Terai presentó oficialmente su Guardia Urbana Municipal (GUM), un nuevo cuerpo de seguridad ciudadana integrado por seis agentes civiles, cuya misión principal es prevenir delitos y colaborar de manera directa con la Policía del Chaco.

Según informaron desde el municipio, los efectivos de la GUM patrullan 10 corredores estratégicos y zonas clave de la ciudad, interviniendo en conflictos de bajo riesgo y realizando patrullajes disuasorios. De esta forma, se busca que la Policía provincial pueda concentrar sus recursos en situaciones de mayor complejidad, optimizando la respuesta ante emergencias.

La nueva fuerza funciona en coordinación permanente y en tiempo real con la Policía y con diferentes áreas municipales, lo que permite reforzar los controles de seguridad, garantizar el cumplimiento de las normas de Convivencia Ciudadana y fortalecer la Seguridad Urbana.

Con su presencia en las calles, la Guardia Urbana Municipal apunta a incrementar la percepción de seguridad entre los vecinos y a generar un entorno más tranquilo para toda la comunidad de Avia Terai.

Desde el municipio destacaron que la puesta en marcha de la GUM es un paso clave en la construcción de una ciudad más segura, basada en la prevención, la cercanía y el trabajo conjunto con las fuerzas provinciales.

Más Noticias

556116247_1129753682631882_1557591022382554968_n

Charata celebró un multitudinario cierre de la Estudiantina 2025 en el Paseo del Sol

WhatsApp Image 2025-09-29 at 10.15.43

SAMEEP Realizó Un Operativo Integral De Saneamiento En El Hospital De General Pinedo

WhatsApp Image 2025-09-29 at 12.22.45

El municipio de Fontana capacita a inspectores en el uso del decibelímetro para controlar ruidos molestos

Te pueden interesar

556116247_1129753682631882_1557591022382554968_n

Charata celebró un multitudinario cierre de la Estudiantina 2025 en el Paseo del Sol

553203245_1092495873037413_2947857091898366830_n

Avia Terai lanzó su Guardia Urbana Municipal para reforzar la seguridad local

WhatsApp Image 2025-09-29 at 17.31.22

Robo de un televisor en Resistencia: la Policía detuvo al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad

WhatsApp Image 2025-09-29 at 19.45.17

Reparación histórica en el barrio Guinche: después de 15 años, las familias acceden al agua potable

WhatsApp Image 2025-09-29 at 19.24.46

Resistencia Se Sumó Al Día Mundial Del Corazón Con Una Jornada Sobre Prevención Y Vida Saludable