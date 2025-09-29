Avia Terai lanzó su Guardia Urbana Municipal para reforzar la seguridad local

La Municipalidad de Avia Terai presentó oficialmente su Guardia Urbana Municipal (GUM), un nuevo cuerpo de seguridad ciudadana integrado por seis agentes civiles, cuya misión principal es prevenir delitos y colaborar de manera directa con la Policía del Chaco.

Según informaron desde el municipio, los efectivos de la GUM patrullan 10 corredores estratégicos y zonas clave de la ciudad, interviniendo en conflictos de bajo riesgo y realizando patrullajes disuasorios. De esta forma, se busca que la Policía provincial pueda concentrar sus recursos en situaciones de mayor complejidad, optimizando la respuesta ante emergencias.

La nueva fuerza funciona en coordinación permanente y en tiempo real con la Policía y con diferentes áreas municipales, lo que permite reforzar los controles de seguridad, garantizar el cumplimiento de las normas de Convivencia Ciudadana y fortalecer la Seguridad Urbana.

Con su presencia en las calles, la Guardia Urbana Municipal apunta a incrementar la percepción de seguridad entre los vecinos y a generar un entorno más tranquilo para toda la comunidad de Avia Terai.

Desde el municipio destacaron que la puesta en marcha de la GUM es un paso clave en la construcción de una ciudad más segura, basada en la prevención, la cercanía y el trabajo conjunto con las fuerzas provinciales.