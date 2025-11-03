Gran concierto anual del ISPEA en el Guido Miranda

El miércoles 12 de noviembre, a las 20, el Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística (ISPEA Música) del Chaco cerrará el año con un gran recital en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164).

De este modo, el ISPEA se prepara para uno de sus eventos más importantes, presentando a sus principales agrupaciones en un concierto que promete deslumbrar al público con la riqueza y diversidad del talento de sus estudiantes.

Bajo la dirección de sus profesores, más de un centenar de estudiantes, futuros profesionales y jóvenes promesas de la música se darán cita para compartir el fruto de su trabajo académico y artístico.

Las entradas generales tienen un costo de $3000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro.

Protagonistas de la noche

El escenario del Guido Miranda vibrará con la presencia de una vasta gama de ensambles que mostrarán la formación integral que ofrece la institución.

El programa incluirá un repertorio variado que abarca desde piezas académicas clásicas hasta obras populares y contemporáneas, demostrando la versatilidad y el alto nivel técnico alcanzado por los estudiantes.

Subirán al escenario:

Banda de Vientos

Orquesta de Cuerdas

Coro de Niños

Coro Juvenil

Conjunto de Saxofones

Conjunto de Clarinetes

Conjunto de Guitarras

Ensamble del Superior