Barranqueras avanza en acuerdos con Banco Macro para ampliar beneficios a la comunidad

La Municipalidad de Barranqueras continúa fortaleciendo su política de gestión activa y de articulación con instituciones públicas y privadas. En este marco, se llevó adelante una importante reunión con directivos del Banco Macro, con el objetivo de ampliar la oferta de servicios financieros tanto para el personal municipal como para los vecinos de la ciudad.

Durante el encuentro, se trabajó sobre distintos ejes que permitirán la implementación de herramientas concretas que mejoren el acceso a servicios bancarios y faciliten la vida cotidiana de los ciudadanos. Entre las propuestas se destacan:

Apertura de cuentas bancarias para trabajadores municipales y vecinos que aún no disponen de ellas.

Emisión de tarjetas de crédito , promoviendo la inclusión financiera y la posibilidad de acceder a facilidades de pago.

Productos con beneficios especiales, diseñados para acompañar las necesidades de la comunidad local.

Un paso hacia la inclusión financiera

Desde la gestión municipal remarcaron que estas acciones se enmarcan en la búsqueda de soluciones prácticas y sostenibles, que generen mayor equidad y oportunidades. El trabajo conjunto con Banco Macro se considera un avance clave para seguir acercando servicios a la población y para acompañar el desarrollo económico de la ciudad.

“Nuestro compromiso es seguir generando más beneficios para los trabajadores municipales y para toda la comunidad. Con este tipo de acuerdos, buscamos que cada vecino tenga acceso a herramientas que mejoren su vida cotidiana”, señalaron desde el municipio.

Gestión activa y desarrollo local

Barranqueras se consolida así como un municipio que promueve la inclusión, la innovación y el desarrollo económico. Con iniciativas de este tipo, se fortalece el vínculo entre la administración pública, el sector financiero y la comunidad, reafirmando la visión de una ciudad más integrada y con mayores oportunidades para todos.