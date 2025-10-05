Detuvieron a dos jóvenes que robaron una bolsa de papas de un local gastronómico en Resistencia

Dos jóvenes fueron demorados este domingo por la tarde luego de ingresar a un local gastronómico del microcentro y sustraer una bolsa de papas de 30 kilos. El hecho ocurrió en el comercio “Pastísima”, ubicado en avenida Ávalos 376, y fue rápidamente esclarecido por personal de la División COM.

Según el informe policial, alrededor de las 17:00, un móvil a cargo del sargento primero Mario Ojeda recibió la alerta de que dos sujetos habían saltado las rejas del local y se llevaban una bolsa de papas del patio interno. Ante la comunicación del operador del sistema de monitoreo (H-26), se inició un rastrillaje por la zona y los sospechosos fueron divisados en la intersección de avenida Rivadavia y calle Formosa.

Al intentar huir, ambos fueron interceptados y demorados. Fueron identificados como Maximiliano Agustín Quintana (19), domiciliado en calle Andreani 1500, y Gustavo Daniel Cañete (20), en situación de calle. Los agentes constataron que llevaban consigo una bolsa de papas de 30 kilos, que fue secuestrada como elemento de prueba.

El encargado del comercio, Ricardo Trip (60), radicó la denuncia correspondiente y se realizó el acta de constatación en el lugar.

Tras ser examinados por el servicio de Medicina Legal, los detenidos fueron trasladados junto con el elemento recuperado a la Comisaría Segunda Metropolitana, donde quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente por la causa de “supuesto intento de hurto con esclarecimiento”.