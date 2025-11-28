Chaco renovó sus bancas en el Senado: juraron Schneider, Capitanich y Godoy

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, dio inicio a la sesión especial en el Senado pasadas las 11 de la mañana de este viernes, con el izamiento de la bandera argentina. En esta jornada se aprobaron los diplomas y se tomó juramento a 23 de los 24 legisladores que fueron electos el pasado 26 de octubre. Los mismos asumirán el próximo 10 de diciembre.

En un recinto que llegó convulsionado por disputas internas y una fuerte polémica alrededor de Lorena Villaverde (Río Negro), presuntamente vinculada con el empresario argentino extraditado a Estados Unidos, Federico «Fred» Machado, investigado por causas de narcotráfico, su pliego fue impugnado y rechazado por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Estaba previsto que se vote su situación en la sesión de hoy, pero en una reunión de jefes de bloque realizada este jueves se decidió que su diploma vuelva a comisión.

Los primeros en prestar juramento fueron los senadores chaqueños, ya que se estableció que sea por orden alfabético a nivel de provincias. De esta manera, el exgobernador Jorge Milton «Coqui» Capitanich, en representación de Fuerza Patria, juró en primer lugar; lo siguió Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza (LLA), y por último Silvana Schneider.