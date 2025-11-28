Por el Black Friday, aerolíneas ofrecen descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés

Con la llegada del Black Friday los consumidores podrán acceder a descuentos importantes en la compra de productos o servicios de distintos sectores. En ese marco, algunas compañías aéreas aprovecharán la oportunidad para lanzar nuevas promociones. Descuentos y financiamiento de hasta 6 cuotas sin interés, a continuación los detalles del evento comercial que inicia este viernes 28 de noviembre y finalizará el 1 de diciembre.

En primer lugar,. Aerolíneas Argentinas presenta «Aerolíneas Friday», una propuesta comercial con beneficios exclusivos para viajar dentro del país. La promoción ya está vigente y durará hasta el domingo inclusive e incluye 20% de descuento en destinos nacionales y la posibilidad de financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

La campaña alcanza a los 37 destinos domésticos que opera la compañía, permitiendo planificar viajes con mejores condiciones de financiación y precios promocionales en toda la red de cabotaje. Cabe mencionar que los pasajes pueden adquirirse a través del sitio de la compañía, la app móvil, sucursales y agencias de viaje.

Por otro lado, JetSMART lanzó una promoción que estará disponible hasta el 3 de diciembre de 2025 e incluye una amplia red de destinos operados por la low cost, tanto en el país como en el resto de Sudamérica. En el plano doméstico, los viajeros podrán acceder a precios especiales con hasta 60% de descuento, por ejemplo, Buenos Aires – Bariloche por $33.708, Buenos Aires – Mendoza por $28.537 y Mendoza – Salta por $20.745, en todos los casos con tasas incluidas.

En el ámbito internacional, la promoción de JetSMART contempla descuentos de hasta 24% en las rutas a Chile, Brasil, Paraguay y Perú, como Buenos Aires – Santiago por $164.414 y Buenos Aires – Florianópolis por $186.600, también con tasas.

En tanto, Iberia lanzó su campaña de ofertas con motivo del Black Friday, con vuelos desde 1.811.300 pesos argentinos a España y a Europa. Hasta el próximo domingo, la aerolínea ofrece billetes a decenas de destinos a precios más económicos, para volar entre el 12 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Los clientes que quieran aprovechar esta promoción encontrarán trayectos de ida y vuelta en clase Economy de Buenos Aires a Madrid desde 1.811.300 pesos argentinos y a Barcelona a desde 1.929.000 pesos argentinos.

Si la intención es seguir más allá de España y dirigirse a otros países europeos, los precios se mantienen igualmente imbatibles con la posibilidad de volar de Buenos Aires a Lisboa desde 1.833.900 pesos argentinos; a Milán a partir de 1.838.600 pesos argentinos o a Zúrich por 1.859.100.

También Latam ofrece promociones por el Black Friday con descuentos de hasta 54% en pasajes y hasta 30% en paquetes por tiempo limitado.