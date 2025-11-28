ATSA promueve carreras con amplia salida laboral en el área de la salud

La institución ofrece tecnicaturas superiores presenciales en Enfermería Profesional e Instrumentación Quirúrgica, con títulos oficiales de validez nacional.

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) invita a jóvenes y adultos a inscribirse en sus carreras de nivel superior, orientadas a la formación de profesionales altamente demandados en el sistema de salud. Con una duración de tres años y modalidad presencial, las propuestas educativas cuentan con títulos oficiales avalados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Chaco, con validez en todo el país.

Entre las opciones disponibles se encuentran la Tecnicatura Superior en Enfermería Profesional y la Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica. Ambas formaciones apuntan a brindar conocimientos teóricos y prácticos, y preparar a los estudiantes para desempeñarse en distintos ámbitos del sistema sanitario.

Amplia salida laboral en el sector salud

Desde ATSA destacaron que la salida laboral para enfermeros y enfermeras profesionales es una de las más sólidas del país, con oportunidades en: Hospitales públicos y privados, Clínicas y sanatorios, Centros de salud y CAPS, Consultorios y servicios especializados, Instituciones educativas y docencia en salud, Ámbitos de atención domiciliaria y emergencias, Programas de salud comunitaria y prevención

En un contexto de alta demanda de personal capacitado, la entidad remarcó que estudiar estas carreras significa “elegir un futuro laboral seguro y con múltiples posibilidades de crecimiento”.

requisitos de inscrpcion

Inscripciones y contacto

ATSA brinda atención e inscripciones en la UEGP N.º 236, ubicada en avenida Rodríguez Peña 275, Resistencia.

Horarios de atención:

🕘 Lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20.

Desde la institución invitaron a quienes estén interesados a acercarse y aprovechar esta oportunidad de formación. “Te esperamos en ATSA, una institución de excelencia comprometida con el desarrollo profesional de la salud”, señalaron.