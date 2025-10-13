Búsqueda de Gabriela Barrios: encontraron un cuerpo en la casa de uno de los detenidos

183384w850h478c.jpg

Este lunes, la Policía del Chaco llevó a cabo un operativo de búsqueda de la joven Gabriela Barrios, de 20 años, quien se encontraba desaparecida desde la madrugada del domingo, en Avia Terai.

En horas de la siesta, los efectivos hallaron un cuerpo sin vida, en un pozo negro, en la casa de Jesús Salvatierra, uno de los detenidos por el caso.

La investigación deberá determinar si pertenece a Gabriela Barrios, tras retirarlo del domicilio en el barrio Sur de dicha localidad, y las causas del hecho.

La vivienda del detenido donde hallaron el cuerpo.

En el lugar se encuentran trabajando diferentes unidades de la Policía del Chaco luego de varias horas de rastrillajes, para poder determinar si el cuerpo encontrado dentro del pozo es de la joven desaparecida.

La joven había salido de su hogar el domingo, y su mamá, al percatarse de que no había regresado, realizó la denuncia correspondiente. Además, los uniformados encontraron su motocicleta quemada y un par de medias que serían de la mujer.

Por el hecho, cuatro personas está detenidas; tres hombres y una mujer.

