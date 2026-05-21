El Sauzalito avanza con trabajos previos para una futura obra de tendido eléctrico

La Municipalidad de El Sauzalito realizó tareas de limpieza y acondicionamiento en el Barrio Libertad como parte de los trabajos previos para la ejecución de una futura obra de tendido eléctrico que beneficiará a familias de la zona.

Las acciones estuvieron supervisadas por el intendente Jorge Monzón, quien acompañó al equipo municipal y mantuvo diálogo con vecinos del sector acerca de los avances y la importancia de la obra proyectada.

Desde el municipio señalaron que estas tareas permitirán preparar el terreno para el desarrollo de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios esenciales y las condiciones de vida de la comunidad.

Asimismo, remarcaron que continúan trabajando en distintos barrios de la localidad con obras y acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios públicos.