Makallé gestionó mejoras para el edificio del Registro Civil

Autoridades de la Municipalidad de Makallé mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos del Chaco, Carim Peche, con el objetivo de avanzar en la firma de un convenio destinado a realizar refacciones y mejoras en el edificio del Registro Civil de la localidad.

Del encuentro también participaron los subsecretarios Sebastián Lazzarini y Francisco Romero Castelán, quienes acompañaron la jornada de trabajo y articulación institucional.

Según informaron desde el municipio, las obras previstas apuntan a fortalecer la infraestructura del organismo y optimizar la atención y los servicios que se brindan a los vecinos.

Además, destacaron que las gestiones forman parte de una agenda conjunta entre el Gobierno provincial y el municipio para continuar impulsando acciones que mejoren los espacios públicos y la calidad de los servicios en la comunidad.