Javier Martínez presentó su libro “Del dolor a la victoria” en Capitán Solari

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, continúa recorriendo distintas localidades de la provincia con la presentación de su libro “Del dolor a la victoria”. En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en Capitán Solari, donde vecinos participaron de una jornada de intercambio y reflexión.

El encuentro tuvo lugar en el salón del Centro Integrado Comunitario (CIC) de la localidad y contó con una importante concurrencia de público que, pese a las bajas temperaturas, acompañó la presentación para escuchar y dialogar con el jefe comunal sobre la obra y las experiencias reflejadas en el libro.

Durante la actividad, Martínez agradeció el acompañamiento del intendente local, Guillermo Areco, así como también la presencia de vecinos y referentes de la comunidad.

Además, se realizó un homenaje especial a la familia del ex intendente Cleto Fernández, a quien se recordó con palabras de reconocimiento y afecto durante la jornada.

La presentación forma parte de una recorrida provincial impulsada por Martínez, en la que comparte su libro y mantiene encuentros abiertos con vecinos de distintas localidades chaqueñas.