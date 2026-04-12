Jóvenes de Chorotis y Venados Grandes participan en torneo internacional de vóley en Presidencia de la Plaza

Presidencia de la Plaza. Un grupo de jóvenes del equipo de vóley del Polideportivo Municipal de Chorotis y de la localidad de Venados Grandes participa de un torneo internacional que se desarrolla en la ciudad, representando a sus comunidades con entusiasmo y compromiso.

Los deportistas forman parte de la categoría “bajito vóley” y viajaron para competir en este evento que reúne a delegaciones de distintos puntos, consolidándose como una experiencia clave en su formación deportiva y personal.

Desde la Municipalidad de Chorotis destacaron el acompañamiento a la delegación, en el marco de una política de impulso al deporte local. En ese sentido, la gestión del intendente Ariel Hofstetter reafirmó su compromiso con el desarrollo de los jóvenes a través de la práctica deportiva.

“El objetivo es seguir fortaleciendo estos espacios que permiten a los chicos crecer, integrarse y representar con orgullo a sus localidades”, señalaron desde el municipio.

La participación en este tipo de competencias no solo promueve el desarrollo deportivo, sino también valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la convivencia.