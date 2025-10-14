Chaco Chaco: el Gobierno provincial emitió el parte semanal de Dengue El Ministerio de Salud del Chaco brinda el parte correspondiente a la Semana Epidemiológica del domingo 5 al sábado 11 de octubre. Durante ese periodo se recibieron 13 notificaciones, sin detectarse casos probables ni positivos. Navegación de entradas Previous: La Escuela Municipal de Patín presentó su indumentaria.Next: Así seguirá el tiempo el resto de la semana en Resistencia Más Noticias Chaco La Escuela Municipal de Patín presentó su indumentaria. Chaco PLAN PROVINCIAL 200 VIVIENDAS ÑACHEC- PRIMERA ETAPA: FAMILIAS DE SÁENZ PEÑA YA TIENEN SU CASA PROPIA Chaco LA LISTA 503 EN CHARATA: “ESTE 26 VOTEMOS POR EL CHACO QUE PRODUCE, TRABAJA Y QUE NO SE RINDE” AFIRMÓ SILVANA SCHNEIDER