Chaco: el Gobierno provincial emitió el parte semanal de Dengue

El Ministerio de Salud del Chaco brinda el parte correspondiente a la Semana Epidemiológica del domingo 5 al sábado 11 de octubre.

 

Durante ese periodo se recibieron 13 notificaciones, sin detectarse casos probables ni positivos.

