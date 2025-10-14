La Escuela Municipal de Patín presentó su indumentaria.

561161168_1104956651811588_6693378775113143704_n
En el CEFF 2, la escuela de patín municipal realizó la presentación de su indumentaria oficial.
Casi 70 alumnas entre 4 y 14 años, a cargo de las profesoras Laura Sofía Méndez y Sabrina Guidotti realizaron una exhibición para las numerosas familias que asistieron al evento. Estuvieron presentes también el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte y funcionarios del área.
«No se trata solo de un uniforme. Es un símbolo. Una prenda que representa pertenencia, porque nos une bajo los mismos colores y nos identifica como parte de un mismo sueño. Es también esfuerzo compartido, porque detrás de cada malla y de cada remera hay horas de práctica, caídas y levantadas, risas, lágrimas y el corazón latiendo fuerte en cada entrenamiento. Es compañerismo, porque vestir estos uniformes es recordar que nunca estamos solas: siempre hay una mano amiga que sostiene, alienta y acompaña. Es orgullo grupal, porque cada vez que salgamos a la pista llevaremos en el pecho no solo un nombre, sino la historia y la pasión de todo un equipo» dijo la Profesora.
Por otro lado comentó que la remera cuenta con los detalles del algodón, símbolo de nuestra tierra chaqueña, que las representa como ciudad y como provincia dondequiera que vayan y luce los colores celeste y blanco, en representación de la bandera nacional.
«Hoy presentamos nuestro uniforme con la convicción de que la verdadera magia no está en la tela ni en los brillos, sino en lo que transmitimos cuando lo usamos: Unidad, compromiso, disciplina y amor por el patín artístico».
Desde ahora las profesoras y alumnos lucirán orgullosos sus uniformes en cada lugar que visiten representando a la ciudad.
   

Más Noticias

dengue-misiones

Chaco: el Gobierno provincial emitió el parte semanal de Dengue

WhatsApp Image 2025-10-13 at 19.02.46 (2)

PLAN PROVINCIAL 200 VIVIENDAS ÑACHEC- PRIMERA ETAPA: FAMILIAS DE SÁENZ PEÑA YA TIENEN SU CASA PROPIA

WhatsApp Image 2025-10-13 at 19.02.45 (2)

LA LISTA 503 EN CHARATA: “ESTE 26 VOTEMOS POR EL CHACO QUE PRODUCE, TRABAJA Y QUE NO SE RINDE” AFIRMÓ SILVANA SCHNEIDER

Te pueden interesar

dengue-misiones

Chaco: el Gobierno provincial emitió el parte semanal de Dengue

561161168_1104956651811588_6693378775113143704_n

La Escuela Municipal de Patín presentó su indumentaria.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 19.02.46 (2)

PLAN PROVINCIAL 200 VIVIENDAS ÑACHEC- PRIMERA ETAPA: FAMILIAS DE SÁENZ PEÑA YA TIENEN SU CASA PROPIA

WhatsApp Image 2025-10-13 at 20.29.36

Secuestran plantas de marihuana en un domicilio de Samuhú

WhatsApp Image 2025-10-13 at 19.02.45 (2)

LA LISTA 503 EN CHARATA: “ESTE 26 VOTEMOS POR EL CHACO QUE PRODUCE, TRABAJA Y QUE NO SE RINDE” AFIRMÓ SILVANA SCHNEIDER