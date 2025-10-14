La Escuela Municipal de Patín presentó su indumentaria.

Casi 70 alumnas entre 4 y 14 años, a cargo de las profesoras Laura Sofía Méndez y Sabrina Guidotti realizaron una exhibición para las numerosas familias que asistieron al evento. Estuvieron presentes también el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte y funcionarios del área.

«No se trata solo de un uniforme. Es un símbolo. Una prenda que representa pertenencia, porque nos une bajo los mismos colores y nos identifica como parte de un mismo sueño. Es también esfuerzo compartido, porque detrás de cada malla y de cada remera hay horas de práctica, caídas y levantadas, risas, lágrimas y el corazón latiendo fuerte en cada entrenamiento. Es compañerismo, porque vestir estos uniformes es recordar que nunca estamos solas: siempre hay una mano amiga que sostiene, alienta y acompaña. Es orgullo grupal, porque cada vez que salgamos a la pista llevaremos en el pecho no solo un nombre, sino la historia y la pasión de todo un equipo» dijo la Profesora.

Por otro lado comentó que la remera cuenta con los detalles del algodón, símbolo de nuestra tierra chaqueña, que las representa como ciudad y como provincia dondequiera que vayan y luce los colores celeste y blanco, en representación de la bandera nacional.

«Hoy presentamos nuestro uniforme con la convicción de que la verdadera magia no está en la tela ni en los brillos, sino en lo que transmitimos cuando lo usamos: Unidad, compromiso, disciplina y amor por el patín artístico».

Desde ahora las profesoras y alumnos lucirán orgullosos sus uniformes en cada lugar que visiten representando a la ciudad.