Así seguirá el tiempo el resto de la semana en Resistencia

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un día soleado con leve ascenso de temperatura para este martes, en Resistencia y alrededores, y cambio de tiempo a partir del miércoles, con lluvias y tormentas, y similares valores térmicos, con mínimas en torno a los 18 grados y máximas de 30°C.

Así, para este martes se prevé cialo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 14 grados y un techo de 28.

En tanto, para el miércoles se espera nubosidad en aumento, desmejorando con probables chaparrones, y vientos leves del este rotando al norte. La temperatura oscilará entre 18 grados de mínima y 32 de máxima.

Asimismo, para el jueves se anticipa tormentas fuertes por la mañana, y tormentas aisladas por la tarde-noche, con 17 grados de temperatura mínima y 30 de máxima.

Por último, para el viernes, el SMN pronostica tormentas aisladas, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 30.