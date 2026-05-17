Celebra todo el interior: vialidad nacional comenzó a reparar la ruta 95 cerca de Tres Isletas

Las obras se concretan, después de intensas gestiones ante el Gobierno nacional y por reiterados pedidos del gobernador Leandro Zdero ante el Presidente Milei donde se le pidió con prioridad esta solicitud , Vialidad Nacional inició los trabajos de reparación y recuperación del asfalto sobre la Ruta Nacional 95, en cercanías de Tres Isletas.

La intervención representa una de las obras más esperadas por vecinos, transportistas y productores de la región, en un corredor estratégico para la conectividad y la salida de la producción chaqueña hacia distintos puntos del país.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la recuperación integral de las rutas del Chaco forma parte de una de las principales prioridades planteadas por Zdero en su agenda nacional, teniendo en cuenta el fuerte deterioro que presentan distintos tramos por donde circula gran parte de la actividad productiva de la provincia.

Las tareas incluyen reparación de sectores dañados, mejoramiento del asfalto y trabajos de mantenimiento para optimizar la seguridad vial y la transitabilidad.

La Ruta 95 es una vía clave para el norte chaqueño y une localidades fundamentales para la economía provincial, por lo que el inicio de las obras fue recibido con expectativa por parte de la comunidad.