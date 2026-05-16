Zdero inauguró la nueva División Rural de Pampa del Indio y entregó un patrullero

El gobernador Leandro Zdero encabezó este sábado la inauguración de las refacciones y ampliación de la División Rural de Pampa del Indio, ubicada en la Chacra 48 del predio rural de la localidad. Durante el acto también se entregó un patrullero y equipamiento destinado a reforzar la seguridad en la zona.

La dependencia funcionaba anteriormente como destacamento y fue elevada de categoría a División Rural, lo que implica una ampliación de la estructura operativa y la incorporación de más personal policial .

Según informaron desde el Gobierno provincial, las obras se realizaron sobre un edificio de 106 metros cuadrados que se encontraba abandonado. Los trabajos incluyeron renovación parcial del techo, colocación de puertas y ventanas, reparaciones eléctricas y sanitarias, pintura general, instalación de aire acondicionado y nuevo mobiliario.

Además del nuevo móvil policial, la fuerza recibió cuatro chalecos balísticos y armamento con cartuchos antitumulto y de propósito general para fortalecer las tareas de prevención y patrullaje rural.

Durante el acto, Zdero señaló que la incorporación de infraestructura y equipamiento forma parte del plan de seguridad impulsado por la Provincia y remarcó la importancia de fortalecer tanto la seguridad urbana como rural.

Por su parte, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que el cambio de categoría de la dependencia permitirá mejorar la capacidad operativa y sumar más recursos humanos para la zona.

Del acto también participó el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, junto a autoridades policiales y funcionarios provinciales.