9 de cada 10 adultos mayores estuvieron expuestos a estafas digitales en Argentina

Las estafas digitales y los intentos de fraude online afectan cada vez más a los adultos mayores en Argentina . Un estudio realizado por BTR Consulting reveló que el 89% de las personas mayores de 60 años estuvo expuesto a maniobras fraudulentas en Internet y que el 78% recibió pedidos de datos personales o códigos de verificación mediante llamadas o aplicaciones de mensajería.

La investigación analizó los hábitos digitales y los riesgos que enfrenta este sector al utilizar herramientas tecnológicas para comunicarse, operar con servicios financieros, usar redes sociales o realizar trámites cotidianos.

Según el relevamiento, casi la mitad de los encuestados utiliza el celular como principal dispositivo de acceso digital, mientras que otro grupo combina teléfonos, computadoras y tablets. Esa concentración de información sensible en un solo aparato incrementa los riesgos frente a ataques o engaños.

El informe también advirtió sobre debilidades en las prácticas de seguridad. Solo el 28% afirmó usar contraseñas diferentes para sus cuentas importantes, mientras que casi 2 de cada 10 reconocieron utilizar la misma clave en todos los servicios.

Además, el 63% manifestó sentir miedo o desconfianza al utilizar dinero en aplicaciones o billeteras virtuales . Entre las principales preocupaciones aparecen el robo de dinero, el acceso indebido a datos personales y las estafas mediante engaños.

El CEO de BTR Consulting, Gabriel Zurdo, sostuvo que la digitalización ofrece mayores niveles de autonomía e inclusión para las personas mayores, aunque remarcó la necesidad de fortalecer la capacitación y el acompañamiento en materia de seguridad digital.

El estudio también mostró que, frente a situaciones de riesgo, el 75% recurriría a hijos o nietos antes que a espacios especializados. En paralelo, el 81% expresó interés en aprender más sobre seguridad informática para protegerse en Internet.

Entre las recomendaciones principales, los especialistas señalaron la importancia de no compartir códigos o claves, verificar el origen de los mensajes y utilizar contraseñas distintas para cada servicio digital.