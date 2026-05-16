Este lunes arranca el «Black Week Mayorista» con descuentos de hasta el 40%

Del 18 al 24 de mayo se realizará la primera edición del año del «Black Week Nacional Mayorista» , una propuesta impulsada por la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) junto a fabricantes, distribuidores y empresas del sector para incentivar el consumo.

Durante toda la semana, unos 200 locales adheridos, tanto físicos como online, ofrecerán promociones y descuentos especiales de hasta el 40% en productos de consumo masivo, entre ellos alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería.

Desde CADAM señalaron que el objetivo de la iniciativa es fortalecer el canal mayorista y estimular las ventas en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción del consumo.

Las promociones variarán según cada empresa adherida, que definirá los productos alcanzados y los porcentajes de descuento disponibles durante la campaña.

La acción estará dirigida tanto al público general como a comercios de cercanía, como almacenes, supermercados, kioscos y perfumerías , que habitualmente se abastecen a través del canal mayorista.

La iniciativa se da luego de que el INDEC informara que la inflación de abril fue del 2,6%, el índice mensual más bajo desde noviembre de 2025.

Los locales adheridos y las promociones disponibles podrán consultarse a través del sitio oficial de CADAM: https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista