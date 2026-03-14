Cecual: Victoria Aranda dictará la quinta edición de su taller de fotos “Construyendo Memorias”

El Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, invita al taller “Construyendo Memorias: La imagen como recuerdo y presencia”. El mismo es dictado por la fotógrafa Victoria Aranda y comenzará el 10 de abril. El cupo es limitado.

Con “Construyendo Memorias”, Aranda presenta la quinta edición de su taller, enfocado en explorar cómo la fotografía congela un instante y, al mismo tiempo, captura un momento histórico específico e irrepetible. El objetivo es unir en un mismo espacio lo que ha sido con lo que será, construyendo un tejido de memoria personal y colectiva.

En este taller se utilizarán imágenes de archivos familiares y públicos para construir y reflexionar sobre el mapa de recuerdos y vivencias, entendiendo el rol fundamental que la imagen ocupa en nuestras vidas y nuestra historia.

Modalidad

El curso consta de 4 encuentros presenciales los viernes 10, 17 y 24 de abril y el 1 de mayo, de 19:30 a 21 horas. El taller culminará con una muestra grupal de los trabajos realizados por los participantes.

Está destinado a personas mayores de 16 años y no se requieren conocimientos previos ni cámara fotográfica.

Para inscripciones e información de costos escribir por mensaje a @vickyarandafotografias, o por WhatsApp al +5491137712335

Sobre Victoria Aranda

Nació en 1985. Es Fotógrafa Profesional titulada por la Escuela de Fotografía Creativa (Buenos Aires, Argentina). Completó su formación en la Licenciatura en Comunicación Social en la UNNE (Corrientes) y luego en UNLP (La Plata), además de cursar la carrera de Audiovisión – Post Producción en UNLa (Remedios de Escalada, Buenos Aires).

En prensa gráfica colaboró para diversos medios como los diarios argentinos Clarín y La Nación, y el diario El Observador de Uruguay. Además, colaboró en revistas como Playboy, revista La Nación, revista Ñ, Rec or Play, Rolling Stones, el Semanario Búsqueda y la revista Caras (ambas de Uruguay), entre otros.

Realizó coberturas para festivales de Argentina como el Festival Corrientes Música Viva Edición 2009 a 2011. Trabajó cubriendo festivales de Uruguay como el Festival de Jazz Medio y Medio Edición 2008 a 2016, Torneo Golf Yoo Punta del Este 2013, Festival Gourmet Aromas y Sabores Edición 2014 a 2016, 42k ADIDAS Running 2016, Fundación Peluffo Guiguens Edición 2015, I Dove Me Edición 2016, y el Formula E Punta Del Este, CBMM Edición 2018.

Actualmente reside en Resistencia, Chaco, donde realiza trabajos como fotógrafa freelance y diseñadora para Uruguay y Argentina. Además, es docente de fotografía para niños y adultos, dictando cursos y talleres online y presenciales en toda la región.

Es la creadora del Taller Reveladas @reveladastaller y del podcast Al ver, verás; trabajó como columnista de Esto me resuena de Radio Libertad (Resistencia).