La Casa de las Culturas invita a “Respirar para Cantar”

La Casa de las Culturas abre la inscripción para el taller “Respirar para Cantar”, una propuesta dirigida a cantantes, entrenadores vocales, directores de coro y profesores de canto.

El taller se enmarca en el ciclo de capacitaciones “Notas al Pie”, será coordinado por la licenciada Marta Toledo (fonoaudióloga y cantante) y tendrá lugar los días 17 de marzo, 21 de abril, 19 de mayo y 16 de junio, de 16 a 18 horas. en la Sala de Ensayo de la Orquesta Sinfónica (2º piso) de la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90) del Instituto de Cultura del Chaco.

La propuesta pretende brindar un espacio para incorporar herramientas prácticas que potencien el desarrollo vocal y profesional. Durante 4 encuentros se trabajará postura, respiración, movimiento y fisiología vocal a través de ejercicios prácticos para una mejor educación de la voz.

Las inscripciones se realizan a través del formulario: https://forms.gle/JNDc8RmDQmCsATLv9

Por consultas, escribir al mail: areamusicadelchaco@gmail.com