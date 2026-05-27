Causa «La Rosadita de Chaco»: el juicio iniciará el 30 de junio

El próximo 30 de junio comenzará el juicio oral por la denominada causa de la “usina de las facturas truchas” o como se la conoció «La Rosadita de Chaco», una investigación que apunta a una presunta asociación ilícita fiscal dedicada a la emisión de facturas apócrifas y que habría provocado un millonario perjuicio al Estado.

En el expediente se encuentran imputados el contador Walter Antonio Pasko, su esposa Diana Yael Daniel Juana Elsa Brahim, Álvaro Iván Pasko, Carlos Nicolás Pasko, Fernando Adrián Ayala y María José Reineau, quienes deberán comparecer ante el Tribunal Oral Federal.

Según indicó el abogado defensor Marco Molero, representante legal de Brahim, ya fueron fijadas varias jornadas de debate, por lo que se estima que el juicio se extenderá durante gran parte del mes de julio.

La causa se inició en 2023 a partir de la denuncia presentada por un comerciante, quien acudió a la fiscalía luego de recibir una inspección por parte de la AFIP en su establecimiento comercial.

Durante el procedimiento, el organismo recaudador exhibió facturaciones emitidas desde el CUIT del denunciante. Sin embargo, el comerciante aseguró desconocer a muchas de las personas físicas y jurídicas incluidas en la documentación presentada.

Además, el denunciante señaló que su contador era Walter Antonio Pasko, quien tenía acceso a la clave fiscal de la empresa y era el encargado de emitir las facturas correspondientes.

A partir de la investigación judicial se realizaron nueve allanamientos y posteriormente se concretaron las detenciones de los acusados, quienes serán juzgados dentro de un mes en el ámbito federal.