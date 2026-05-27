El municipio de Tres Isletas continúa con la asistencia de agua potable en zonas rurales

707866927_1421828796650665_1012483571358195114_n

La Municipalidad de Tres Isletas continúa desarrollando operativos de distribución de agua potable en distintos parajes rurales de la localidad, con el objetivo de acompañar a las familias y garantizar el acceso a un recurso esencial.

Desde el municipio señalaron que las tareas se llevan adelante de manera permanente, reforzando la asistencia a vecinos de las zonas rurales que requieren abastecimiento de agua para sus hogares.

Los operativos forman parte de un trabajo sostenido que busca llegar a cada comunidad rural, especialmente en sectores donde el acceso al agua potable resulta más dificultoso.

Además, destacaron el compromiso de los equipos municipales que recorren distintos parajes para brindar acompañamiento y fortalecer la asistencia social en todo el ámbito rural.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de continuar trabajando junto a las familias de Tres Isletas, garantizando servicios básicos y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

 

Internacionales

708953286_18354504010243095_8016106908972890128_n

Fontana realizó un nuevo operativo “Muni en Acción” en el barrio Nueva Esperanza

706982365_122252384234140892_5669781350946856988_n

Firmaron convenio para la refacción del Registro Civil de Chorotis

708222874_1426187199548774_1375340223138347022_n

Juan José Castelli lanzó el Calendario Estudiantil 2026 con una gran fiesta juvenil