El municipio de Tres Isletas continúa con la asistencia de agua potable en zonas rurales
La Municipalidad de Tres Isletas continúa desarrollando operativos de distribución de agua potable en distintos parajes rurales de la localidad, con el objetivo de acompañar a las familias y garantizar el acceso a un recurso esencial.
Desde el municipio señalaron que las tareas se llevan adelante de manera permanente, reforzando la asistencia a vecinos de las zonas rurales que requieren abastecimiento de agua para sus hogares.
Los operativos forman parte de un trabajo sostenido que busca llegar a cada comunidad rural, especialmente en sectores donde el acceso al agua potable resulta más dificultoso.
Además, destacaron el compromiso de los equipos municipales que recorren distintos parajes para brindar acompañamiento y fortalecer la asistencia social en todo el ámbito rural.
Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso de continuar trabajando junto a las familias de Tres Isletas, garantizando servicios básicos y mejorando la calidad de vida de los vecinos.