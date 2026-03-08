Charata fue sede del 1° Torneo Femenino de Newcom en el Mes de la Mujer

La ciudad de Charata fue escenario del 1° Torneo Femenino de Newcom (+40 libres), realizado en el Club Juventud Agraria Cooperativista en el marco de las actividades organizadas por el Mes de la Mujer.

El encuentro deportivo fue impulsado por el equipo Las Panteras junto a ALCEC Charata, y reunió a equipos de distintas localidades de la región, entre ellas Las Breñas, General Pinedo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Hermoso Campo y Villa Berthet.

Durante la jornada acompañaron el presidente del Concejo Municipal, Alejandro Barcala; la secretaria de Gobierno, Gisela Doffi; el subsecretario de Cultura, Juan Ignacio Escobedo; y el subsecretario de Deportes, Daniel González.

Cabe destacar que, mediante resolución del Ejecutivo municipal, el torneo fue declarado de Interés Municipal, reconociendo su valor deportivo y social, además de su aporte a las actividades impulsadas durante el Mes de la Mujer.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar espacios que promuevan el deporte, la participación y el encuentro entre mujeres de toda la región.

 

