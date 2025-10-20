Emotiva Mateada Rosa en Capitán Solari: una tarde de conciencia, esperanza y unión comunitaria

En el marco del Mes Rosa, la Municipalidad de Capitán Solari llevó adelante la tradicional “Mateada Rosa 2025”, un encuentro cargado de emociones, reflexión y compromiso con la prevención del cáncer de mama.

A pesar de la lluvia de la mañana, el clima acompañó una tarde que se vivió al aire libre con gran participación de vecinas, familias y vecinos que también se sumaron vistiendo el color rosa, símbolo de apoyo y sensibilización frente a esta causa.

Testimonios que inspiran y emocionan

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el espacio dedicado a las “Mujeres Valientes”, vecinas que hoy enfrentan la enfermedad y que compartieron sus historias de lucha, esperanza y superación. Sus palabras conmovieron a los presentes e invitaron a reflexionar sobre la importancia de la detección temprana y del acompañamiento emocional durante el tratamiento.

En un gesto cargado de simbolismo, se encendió una vela en memoria de quienes ya no están, y los participantes realizaron un mural colectivo con sus huellas, como símbolo de unidad, amor y compromiso con la prevención y la salud de todas las mujeres de la comunidad.

Charlas, movimiento y energía positiva

La jornada contó con la participación de la doctora Victoria Benegas, quien brindó una charla informativa sobre la importancia del autoexamen mamario, los controles periódicos y los hábitos saludables para la prevención del cáncer.

Además, el grupo de Zumba local aportó ritmo y alegría con una clase abierta que llenó de energía la tarde, invitando a moverse, sonreír y celebrar la vida.

Una comunidad comprometida

Desde el municipio agradecieron a todos los que se sumaron con su mate, su sonrisa y su apoyo. “Esta mateada es una oportunidad para encontrarnos, compartir y recordar que la detección temprana salva vidas”, expresaron las autoridades locales, destacando la importancia de mantener viva la conversación sobre la salud y la prevención durante todo el año.

Con una fuerte impronta comunitaria y solidaria, Capitán Solari volvió a teñirse de rosa, reafirmando su compromiso con las políticas de salud, acompañamiento y concientización.