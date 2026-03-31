Caso Fernanda: la fiscalía plantea la teoría de «instigación al suicidio» y no se descartan detenciones

Así lo adelantó el fiscal Jorge Cáceres Olivera en una jornada donde se llevaron a cabo declaraciones testimoniales de la familia y también se ordenó el peritaje del celular para reconstruir los últimos momentos de la joven, tras sufrir presuntos episodios de bullyng.

Este martes la fiscalía tomó declaración testimonial de la madre de Fernanda, la joven que se quitó la vida por presunto bullyng y hostigamiento por parte de sus compañeros del colegio. En ese contexto, la investigación apunta a la hipótesis de «instigación del suicidio», peritaje del celular de la joven y posibles detenciones.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, brindó a la prensa algunos detalles con la prudencia de aguardar los resultados de la audiencia testimonial y no arrojar alguna información prematura: «Se procedió al secuestro del celular de Fernanda por parte del Gabinete Científico» para documentar los últimos momentos de la joven y comprobar si hubo responsables.

El funcionario insistió en los resultados de las declaraciones de la mamá y que por el momento no se tomaron medidas contra posibles implicados. Asimismo, deslizó la posibilidad de detenciones si se determina fehacientemente quienes son los involucrados y si son mayores de edad o no.

Paralelamente el fiscal señaló que bajo protocolo por muerte violenta se puso en marcha la autopsia del cuerpo de la joven, para recibir el informe preliminar del cuerpo forense y saber con exactitud la causa de la muerte.

Cáceres Olivera indicó que en principio, el deceso de Fernanda se produjo por ahorcamiento y luego que la línea investigativa plantea la hipótesis de «instigación al suicidio».