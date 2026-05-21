Avanzan trabajos de mejoramiento urbano y saneamiento hídrico en el barrio San Gabriel

El Gobierno provincial y la Municipalidad de Resistencia llevan adelante tareas de mejoramiento urbano en el barrio San Gabriel, con intervenciones centradas en limpieza de zanjas, zanjeo y colocación de alcantarillas para optimizar el drenaje urbano y mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

Durante una recorrida por la zona, la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, junto al subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, supervisaron el avance de los trabajos de saneamiento hídrico e infraestructura barrial.

Meiriño destacó la importancia del contacto directo con los vecinos para conocer las necesidades del sector y avanzar en respuestas concretas. En ese sentido, señaló que el barrio “estuvo olvidado durante mucho tiempo” y remarcó el trabajo articulado con organismos provinciales para mejorar la situación de las familias.

Asimismo, indicó que junto a Secheep y Sameep se avanza en la regularización de servicios básicos, además de gestiones vinculadas a la entrega de títulos de propiedad para los vecinos.

Por su parte, De Martini explicó que las obras ejecutadas son fundamentales para prevenir anegamientos y mejorar la infraestructura urbana del barrio. Además, adelantó que próximamente se realizarán trabajos de ripio para optimizar la transitabilidad en la zona.

Desde el Gobierno provincial señalaron que estas acciones forman parte de una política de intervención integral en distintos barrios de la capital chaqueña, priorizando obras que tengan impacto directo en la calidad de vida de la comunidad.