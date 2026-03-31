Allanaron un domicilio tras la denuncia de un robo: secuestraron dinero y otros elementos

A raíz de la denuncia de un hombre de 46 años por un hurto de alrededor de 30.000 dólares de su domicilio, los efectivos de la División Delitos contra la Propiedad, desplegaron tareas investigativas para hallar al supuesto autor.

Tras la información obtenida, establecieron que habría elementos de interés en una vivienda ubicada por la calle Rioja al 1000, aproximadamente, por lo cual solicitaron allanamiento a la fiscalía en turno.

Este martes por la mañana, con el mandamiento judicial provisto por el Juzgado de Garantías en turno y en compañía de ayudante de fiscal, se dirigieron a la casa investigada. Ante un testigo, leyeron el mandamiento judicial y comenzaron la inspección.

Hallaron allí $606.000 pesos y u$d 2900, que la propietaria no pudo justificar su procedencia, además una motocicleta eléctrica Lito, monopatín eléctrico Black Power, teléfono celular Iphone 17 Pro, teléfono celular Samsung A17, un auricular Airpods Apple, una PC Gamer con todos sus componentes, pantalla Samsung, teclado, auriculares y mouse, un televisor Samsung de 55″, tablet lenovo modelo M11, cafetera marca Mandine, y un sobre con facturas de compras y tickets con mes de enero, febrero y marzo.

Allanamiento de una vivienda por una causa de robo.

Todo fue secuestrado, ya que la fiscalía estableció que estos elementos estaban vinculados al hurto del dinero.

También se constataron refacciones en la vivienda con mampostería y cerámicos de alta calidad, y materiales de construcción.

La principal moradora, una mujer de 49 años, fue notificada y detenida por la causa «Supuesto hurto», a disposición de la Fiscalía en turno.