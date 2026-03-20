Villa Ángela: detuvieron a dos hombres por el homicidio de Bernabé Navarro

Dos hombres de 21 y 35 años fueron detenidos en la ciudad de Villa Ángela en el marco de la investigación por la muerte de Bernabé Navarro, cuyo cuerpo fue hallado en las últimas horas en una zona rural.

El procedimiento se inició durante la mañana, cuando efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda junto a distintas unidades especiales. En inmediaciones de la ex Ruta 95, los agentes encontraron una bicicleta y documentación perteneciente a la víctima, lo que permitió orientar el rastrillaje.

Posteriormente, el operativo se intensificó en áreas boscosas cercanas, con la participación del Departamento de Búsqueda de Personas y la División Canes. Durante el recorrido, se hallaron prendas de vestir que serían de Navarro y, metros más adelante, su cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Ante el hallazgo, intervino el fiscal de la causa, quien se hizo presente en el lugar y dispuso la actuación de peritos del Instituto Médico Forense para realizar las tareas correspondientes.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó la aprehensión de dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía bajo la carátula de “supuesto homicidio”, al considerar que podrían haber tenido participación en el hecho.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer las circunstancias de la muerte.