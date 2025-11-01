Caso Cecilia: Gloria Romero seguirá declarando el lunes

La primera audiencia del juicio por jurados contra el Clan Sena por la muerte de Cecilia Strzyzowski se llevó adelante este viernes, en el auditorio del Centro de Estudios Judiciales, con los alegatos iniciales de las partes y la declaración de los primeros testigos ofrecidos por la fiscalía y la querella.

Así, la primera en declarar fue Mercedes Valois Flores, tía abuela de la víctima. Luego lo hizo la madre de la joven asesinada, Gloria Romero, quien inició su testimonio ante el jurado popular y la jueza, pero continuará declarando el lunes.

En el inicio de la audiecina, que se demoró por inconvenientes técnicos para la transmisión, la jueza técnica Dolly Fernández leyó al jurado las instrucciones iniciales y, a continuación, fue el momento de los alegatos de apertura.

Las exposiciones de las teorías del caso estuvieron a cargo primero del fiscal de Cámara, Martín Bogado. En segundo lugar, lo hizo Gustavo Briend, el querellante que representa a Gloria Romero, y a continuación Juan Ignacio Díaz por la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Posteriormente lo hicieron las defensas: Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, fue el primero, seguido de Celeste Ojeda, en representación de Marcela Acuña , y más tarde, Gabriela Tomljenovic, por César Sena. Después Elena Puente presentó sus alegatos como defensora de Gustavo Obregón y Fabiana González, seguida por Mónica Sánchez en nombre de Gustavo Melgarejo. Por último, Ojeda expuso sus alegatos en representación de Griselda Reinoso.

Debido a lo extenso de la primera jornada, se dipuso un cuarto intermedio hasta el lunes 3 de noviembre, a las 8, cuando continuará declarando Gloria Romero.

La jornada culminará a las 17 y proseguirá el 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20.