Tras la dimisión de Francos, Lisandro Catalán renunció como ministro del Interior

182260w850h478c.webp

Noche movida para el presidente Javier Milei. Tras la dimisión de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete, Lisandro Catalán renunció como ministro del Interior .

En su cuenta de X, Catalán se dirigió a Milei «para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción. Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina«, señaló.

Catalán asumió el 16 de septiembre de este año, luego de que el Gobierno nacional decidiera revivir el Ministerio del Interior. Por el momento, no trascendió ningún nombre para su reemplazo.

