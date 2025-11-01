Renunció Guillermo Francos

A pocos días del triunfo electoral de LLA, Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete . El ahora exfuncionario presentó su dimisión en medio de dudas sobre los cambios en el gabinete nacional. Lo reemplazará el vocero Manuel Adorni.

La Oficina del Presidente señaló en un comunicado difundido en X que «Milei le ha aceptado la renuncia al Dr. Guillermo Francos como Jefe de Gabinete de Ministros.»

«El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras».

Anunció que «el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita».