«Caras Extrañas» llega a Corrientes con un espectáculo innovador

El sábado 13 de septiembre, la ciudad de Corrientes recibirá una propuesta musical única con el evento «Caras Extrañas». La presentación tendrá lugar en Concepto Yapire a partir de las 21 horas, prometiendo una noche de emociones vibrantes.

El espectáculo, que lleva por título «Caras Extrañas», sugiere un concepto artístico innovador que explorará nuevas formas de expresión musical. Las entradas anticipadas ya están disponibles a través de la plataforma digital EdenEntradas.ar, así como en los locales de Óptica del Sol, ubicados en San Lorenzo 821 en Corrientes y Colón 98 de Resistencia.

Concepto Yapire, reconocido por su programación cultural vanguardista, será el escenario de esta experiencia que busca conectar al público con una propuesta sonora diferente. «Caras Extrañas» se presenta como una oportunidad para disfrutar de una noche distinta, donde la música será el hilo conductor de un viaje sensorial.

Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación, ya que se espera una importante demanda para este evento que promete dejar huella en la escena cultural correntina.