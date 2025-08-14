Acceso A La Vivienda Propia: Nueva Reunión Del Banco De Proyectos Privados De Fideicomisos Inmobiliarios

La Fiduciaria del Norte invita a participar este jueves 14 de agosto, a las 20:00, en la sede de la Federación Económica del Chaco (Resistencia), de la segunda reunión informativa del Banco de Proyectos Privados de Fideicomisos Inmobiliarios.

Tras el éxito del primer encuentro —donde se presentó el Proyecto Barrio Norte— se continuará con la exposición de nuevas propuestas habitacionales, desarrolladas por constructoras privadas y articuladas con entidades financieras y cajas profesionales, para facilitar el acceso a la vivienda propia.
El presidente de Fiduciaria del Norte, Gerardo Santos Oliveira, destacó la gran convocatoria inicial: “Es una grata sorpresa contar con tanto interés; seguimos buscando herramientas para contribuir con la casa propia, como nos pide el gobernador”.
Los proyectos presentados cumplen estrictos requisitos de trayectoria y confianza empresarial, ofreciendo múltiples opciones de financiamiento adaptadas a diferentes necesidades. Además, generan empleo, reactivación económica y fomentan la expansión urbana en zonas estratégicas.
Próximas fechas de encuentros: este jueves 14; 21 y 28 de agosto – 20:00 hs.
Lugar: Federación Económica del Chaco – Resistencia (Perón 111).

