La Mississippi llega a Resistencia con un concierto en la Casa de las Culturas

La reconocida banda de blues y rock argentino La Mississippi se presentará el próximo sábado 8 de noviembre en la Casa de las Culturas de Resistencia, en lo que promete ser una noche cargada de buen ritmo y energía. El concierto, que forma parte de su gira nacional, reunirá los éxitos que han consolidado a la agrupación como una de las más importantes del género en el país.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Eventiva.com y en la taquilla física ubicada en Óptica del Sol en Colón 98. La banda, con más de tres décadas de trayectoria, presentará un repertorio que incluirá sus clásicos más emblemáticos, así como temas de su más reciente producción discográfica.

La Casa de las Culturas, espacio emblemático de la capital chaqueña, albergará este concierto que busca acercar la música en vivo a los residentes de Resistencia. Con una capacidad limitada, los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación para asegurar el acceso al evento.

La presentación de La Mississippi en Chaco forma parte de una serie de actividades culturales que buscan fortalecer la oferta artística en la provincia, acercando artistas de renombre al público local. La banda, conocida por sus potentes presentaciones en vivo, promete una noche inolvidable para los amantes del blues y el rock.