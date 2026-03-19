Resistencia:El básquet femenino de Villa San Martín  celebró sus 40 años con un Cuadrangular Regional de jerarquía

La institución “Tricolor” organizó un encuentro formativo en categorías U13 y U15 con equipos de Chaco y Misiones. Referentes, entrenadores y coordinadores destacaron el crecimiento de la disciplina, el valor formativo del deporte y el trabajo sostenido a lo largo de cuatro décadas.

En el marco de los festejos por el 40° aniversario del básquet femenino, el Club Villa San Martín llevó adelante un torneo regional formativo que reunió a las categorías U13 y U15, con la participación de Regatas, Juventud y CAPRI de Misiones, además del conjunto anfitrión.

El evento se desarrolló durante dos jornadas (14 y 15) a puro básquet, con una destacada convocatoria de jugadoras, familias y entrenadores, en un ambiente donde primaron la competencia, el aprendizaje y el fortalecimiento de vínculos entre instituciones.

“Historia que se mantuvo en el tiempo con mucho esfuerzo”

La coordinadora del básquet femenino del club Villa San Martín, Rosana Barrios Downie, fue una de las protagonistas centrales del encuentro y brindó un emotivo repaso sobre los orígenes de la disciplina en la institución. “Todo empezó desde cero, éramos tres chicas y ni siquiera nos dejaban jugar con los varones”, recordó.

En ese sentido, destacó el rol fundamental de su padre en la creación del básquet femenino en el club en 1986: “Mi papá hizo lo imposible para que podamos jugar, consiguió un entrenador y así comenzó esta historia que se mantuvo en el tiempo con mucho esfuerzo”.

Además, compartió una anécdota que refleja la pasión de aquellos inicios: “Con mi hermana (Analía Barrios Downie), cuando teníamos 10 años, nos subíamos al techo de casa y prometíamos que el básquet femenino tenía que crecer en el club, porque no teníamos donde jugar”.

Barrios Downie también puso en valor el camino recorrido, marcado por el esfuerzo colectivo: “Esta es una historia ininterrumpida, con altibajos, con cosas buenas y malas, pero siempre con mucha pasión”.

Y agregó: “Esto es a pulmón y desde abajo, no hay recetas mágicas. Por eso agradezco a todos los clubes que siguen apostando al básquet femenino, porque son parte de esta historia”.

El staff de entrenadores

Desde el cuerpo técnico, Nayla Ibarra resaltó el enfoque formativo que impulsa el club: “El básquet es una escuela de vida. Nuestro objetivo es que cada jugadora no solo mejore su nivel, sino que también incorpore valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la confianza en sí misma”.

En la misma línea, Celina Isola, a cargo del minibásquet femenino, subrayó la importancia del sentido de pertenencia: “Desde que me hicieron la propuesta entendí que Villa San Martín es una institución con mucha historia. Mi enfoque está en generar un espacio donde las nenas no solo aprendan básquet, sino que también encuentren amistad, valores y contención”.

Además, remarcó el rol clave de las categorías iniciales: “El minibásquet es la base de todo el proceso. Lo tomo como una responsabilidad muy grande porque es donde empieza la formación de la jugadora”.

Por su parte, el entrenador Marcelo Pláceres valoró el desarrollo del evento y la respuesta de las instituciones invitadas: “Fueron dos días a puro básquet, con la visita de CAPRI de Posadas y la participación de clubes de la región. Estamos muy agradecidos con todos los que se sumaron”.

También destacó el acompañamiento de las familias: “Los padres del club trabajaron muchísimo para que esto sea un éxito, y eso es fundamental para el crecimiento del femenino”.

En relación al presente y futuro de la disciplina, Pláceres fue claro: “Lo importante es ver tantas chicas en cancha y que después de estas jornadas se vayan con ganas de seguir jugando. Si logramos eso, el objetivo está cumplido”.

Finalmente, hizo hincapié en el proyecto a largo plazo: “No buscamos solamente resultados deportivos. Apuntamos a que cada vez haya más chicas practicando básquet, porque ahí está el verdadero crecimiento”.

El certamen regional

El torneo formó parte de las actividades conmemorativas por los 40 años del básquet femenino en Villa San Martín, una disciplina que supo sostenerse en el tiempo gracias al esfuerzo, la pasión y el compromiso de quienes forman parte del club.

Con una fuerte apuesta al desarrollo formativo y al crecimiento colectivo, la institución continúa consolidándose como un referente del básquet femenino en la región.

Días y horarios

El básquet femenino de Villa San Martín, en sus distintas categorías, cuenta con los siguientes días y horarios: Mini (martes y jueves) de 14 a 16 horas, con Nayla Ibarra y Celina Ísola como entrenadora; Formativas (U13, U15 y U17), los martes y jueves de 20 a 21, 30 horas, con Marcelo Pláceres y Nayla Ibarra como entrenadores; en tanto que la Primera, los martes y jueves de 21, 30 a 23 horas, con Marcelo Pláceres como entrenador; y las Maxi Básquet, los lunes y viernes de 21, 30 a 22, 30 horas.