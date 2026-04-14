Crimen de Jonathan Romero: se conocieron más detalles del caso

Se conocieron más detalles del asesinato de Jonathan Romero, ocurrido este domingo, sobre avenida Chaco al 3200 en Resistencia. El hombre de 30 años fue hallado con heridas de arma de fuego en el marco de un desorden registrado durante una fiesta .

Fue trasladado al hospital Perrando, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Tras el hecho, la Policía del Chaco activó un operativo de búsqueda y solicitó colaboración para dar con el sospechoso, Damián Escalante, quien permanecía prófugo hasta este lunes.

Según fuentes policiales de la Comisaría Quinta Metropolitana, el examen realizado por el médico policial, doctor Germán Britez, determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio postraumático producto de un shock hipovolémico, consecuencia de una herida de arma de fuego en la zona cardíaca, con orificio de entrada y salida.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, que realizó peritajes y levantó evidencias. Se secuestraron seis vainas calibre 40 y seis vainas calibre 9 milímetros, además de rastros de sangre. La policía confirmó que Romero fue baleado con dos pistolas diferentes: una de calibre 40 y otra de 9.

Asimismo, intervino el equipo fiscal N° 2, que dispuso el secuestro de un automóvil Volkswagen Voyage, que fue posteriormente entregado en carácter de depositario judicial.