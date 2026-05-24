Capitanich confirmó ante dirigentes del PJ que no será candidato a gobernador en 2027

Jorge Capitanich ratificó ante dirigentes y referentes del justicialismo chaqueño que no será candidato a gobernador en las elecciones de 2027. La confirmación fue realizada por el exministro de Salud, Antonio Morante, luego de una reunión en Presidencia de la Plaza.

Morante explicó que el encuentro fue convocado por el exmandatario, con el objetivo de reunir a quienes ya se encuentran posicionados o recorren la provincia como posibles precandidatos del espacio.

«Fue una reunión privada, donde Capitanich nos convocó a todos los precandidatos, o por lo menos los que ya habíamos anunciado en algún momento o estamos recorriendo la provincia como precandidatos a gobernador por el justicialismo, para establecer un marco programático y ponernos de acuerdo entre todos», señaló.

En ese sentido, el exministro y exdirector del INSSSEP, informó que participaron del encuentro el intendente de Presidencia de la Plaza, Diego Bernachea, en carácter de anfitrión; el intendente de Margarita Belén, Javier Martínez; el intendente de Machagai, Juan Manuel García; y los diputados provinciales, Magda Ayala y Santiago Pérez Pons.

«En esa reunión Capitanich nos volvió a reiterar que no tiene intenciones de ser candidato a gobernador el año próximo», aseguró y luego detalló que el actual senador nacional pidió mantener un esquema de convivencia interna y una campaña basada en propuestas.

«Nos pidió que entre todos mantengamos un acuerdo programático de campañas donde haya respeto, que nos cuidemos entre nosotros, que se haga una campaña limpia y transparente, donde cada uno proponga sus ideas y proyectos en el marco de lo que fue todo su programa de gobierno desde el año 2007 para acá», sostuvo.

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la continuidad de las elecciones PASO. Según Morante, los presentes coincidieron en respaldar ese «acordamos entre todos que vamos a defender la continuidad de las PASO porque entendemos que es el mejor método de elección y de selección de candidatos».

En esa misma línea, explicó que también se planteó la necesidad de preservar la unidad del espacio una vez definido el candidato o candidata, y expresó que «una vez que esté definido quién será el candidato o la candidata, a partir de elecciones PASO o del mecanismo que fuere, tenemos que trabajar todos juntos en unidad, con respeto, para que la sociedad realmente nos vea como una alternativa para volver al gobierno en el 2027».