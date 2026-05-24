Colonia Popular reafirma el acompañamiento a productores locales

La Municipalidad de Colonia Popular continúa fortaleciendo el acompañamiento a productores de la zona mediante acciones de apoyo y asistencia destinadas a potenciar el trabajo diario del sector rural.

Desde la comuna destacaron que el respaldo a los productores no solo se traduce en políticas concretas, sino también en la presencia permanente del municipio en territorio, escuchando necesidades y colaborando con herramientas que contribuyan al desarrollo de la actividad.

En ese marco, el municipio avanza con el préstamo de maquinarias y distintas iniciativas orientadas a facilitar las tareas productivas y acompañar el crecimiento de las familias vinculadas al sector.

La intendente Mariela Soto remarcó la importancia de continuar cerca de los trabajadores rurales y sostuvo que cada productor representa una pieza fundamental para el desarrollo económico y social de la localidad.

Las actividades se desarrollaron en la zona de Puerto Bastiani, donde el municipio ratificó su compromiso de seguir gestionando acciones que favorezcan el crecimiento de la producción local y fortalezcan el arraigo de las familias de la región.