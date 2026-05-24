Sin ganadores en la Poceada: el martes el pozo será de al menos $ 406 millones

El sorteo de este sábado por la noche no tuvo ganadores con los cinco aciertos. Los números sorteados fueron el 22, 29, 41, 55, 58, 60, 61, 63, 68 y 95.

A pesar de que el pozo principal no encontró dueño, la suerte no pasó completamente de largo por la provincia. Un total de 55 apostadores lograron cuatro aciertos, llevándose un premio individual de 632.145,47 pesos.

Desde Lotería Chaqueña confirmaron que el pozo estimado para el próximo sorteo, programado para el martes, ascenderá a un piso de 406.030.646,15 pesos.