Sáenz Peña, entre las ciudades más frías del país este domingo

Presidencia Roque Sáenz Peña se ubicó este domingo entre las ciudades más frías de la Argentina , de acuerdo al ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con las temperaturas registradas a las 8 de la mañana en distintas localidades del país.

La ciudad chaqueña apareció en el quinto lugar del listado nacional con una temperatura de 1,4°C y una humedad del 94% , compartiendo registro térmico con San Juan capital y San Rafael, en Mendoza.

El ranking fue encabezado por Malargüe, Mendoza, donde se registraron -2,8°C y una sensación térmica de -5,4°C. En segundo lugar quedó Esquel, Chubut, con -2°C, mientras que el podio se completó con Villa Reynolds, en San Luis, que marcó -1°C.

El informe del organismo meteorológico reflejó el fuerte descenso térmico que afecta a gran parte del país y que también se hizo sentir en el norte argentino durante las primeras horas del día.

Detrás de Sáenz Peña aparecieron ciudades como Río Grande, Coronel Suárez, Mendoza capital y El Calafate, todas con temperaturas cercanas a los 2°C.