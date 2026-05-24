General Pinedo celebró una noche de gala en el marco de su 114° aniversario

En el marco de los festejos por el 114° aniversario de General Pinedo, se realizó una destacada noche de gala en el CRC Aledo Luis Meloni, donde se llevó adelante la elección de la Embajadora 2026 de la ciudad.

La velada reunió arte, música, danza y glamour, con la participación de 15 postulantes representantes de distintas instituciones locales, quienes desfilaron ante un prestigioso jurado integrado por referentes de la moda, la cultura y entidades de localidades vecinas y de la comunidad pinedense.

El espectáculo contó además con presentaciones artísticas que aportaron brillo al evento, entre ellas danzas españolas dirigidas por la profesora Patricia Martín y cuadros folclóricos interpretados por el Ballet Duartango.

Tras las diferentes pasadas de las candidatas sobre la pasarela, la elección recayó en Carla María Dominique Ciucci, representante de la Comparsa Carioca, quien fue coronada como nueva Embajadora 2026 de General Pinedo.

Durante la ceremonia, el público también despidió con un cálido reconocimiento a Giuliana Galvez, quien culminó su mandato representativo.

La entrega de atributos y obsequios estuvo encabezada por el intendente Franco Ciucci, acompañado por autoridades municipales, concejales y el área de Cultura local.

Desde el municipio destacaron que la gala formó parte de una celebración histórica para la ciudad y remarcaron el acompañamiento de las instituciones y vecinos que participaron de una noche cargada de emoción y orgullo pinedense.