Arrestaron a una mujer que era buscada desde hace dos años por intento de homicidio

El último viernes, una mujer de 28 años fue interceptada por el personal de la División Patrulla Vial y Camineros, quienes al identificarla tomaron conocimiento sobre un pedido de captura que pesaba sobre la ciudadana.

Apoyándose en el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi), los uniformados confirmaron que la mujer tenía una orden de arresto por un intento de homicidio, fechado el 7 de marzo de 2024.

Con la sospechosa bajo custodia, la Patrulla Vial se contactó con las autoridades de la Comisaría Undécima para concretar el traslado de la detenida.

Tras ser evaluada por la División de Medicina Legal, la detenida fue puesta bajo arresto y la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía N.° 3, misma dependencia que había emitido la orden de captura.