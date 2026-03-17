Cayó “Luquita”, el presunto gatillero de Villa Paraguay

En un operativo realizado en Barranqueras, efectivos de la División Delitos Contra las Personas detuvieron a un hombre de 29 años, conocido como “Luquita”, señalado como autor de un violento ataque armado ocurrido en el barrio Villa Paraguay.

El ataque en Navidad

El hecho se remonta a la madrugada del Navidad. Según la denuncia, un joven de 22 años se disponía a ingresar a una fiesta cuando el ahora detenido salió de una vivienda y, sin mediar palabra, abrió fuego a quemarropa.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una fractura expuesta de fémur izquierdo, lesión de gravedad por la que aún continúa en proceso de recuperación.

Hostigamiento y captura

De acuerdo a la investigación, el sospechoso había sido demorado en febrero, pero recuperó la libertad por disposición judicial. Sin embargo, posteriormente habría iniciado una serie de amenazas y actos de hostigamiento contra la víctima y su familia, lo que derivó en una ampliación de la denuncia.

A partir de nuevas tareas investigativas, este martes al mediodía los agentes lograron localizarlo y proceder a su detención.

La medida fue ordenada por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo de la Dra. Ana González de Pacce, en el marco de la causa caratulada como “supuestas lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego”.

Situación actual

El detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera de Barranqueras, donde permanece a disposición de la Justicia.