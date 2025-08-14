Operativo de limpieza en el Barrio La Tablada: la Municipalidad refuerza el pedido de colaboración ciudadana

La Municipalidad, bajo la gestión del intendente Ariel Lovey, llevó adelante un operativo integral de limpieza en el Barrio La Tablada, que incluyó el trabajo coordinado de distintas áreas municipales. El objetivo es mejorar el orden, la higiene y la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que se promueve el compromiso comunitario para mantener los espacios públicos en buen estado.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que el éxito de estas acciones depende en gran medida de la colaboración de la comunidad. “Es fundamental que los vecinos cuiden del lugar y eviten arrojar basura en la vía pública. Solo así lograremos sostener en el tiempo un entorno limpio y saludable”, destacaron desde la intendencia.

Entre los beneficios de la limpieza sostenida se mencionan la prevención de la acumulación de residuos, la reducción de riesgos sanitarios por la presencia de plagas o roedores, y la mejora en la calidad de vida y en la imagen urbana del barrio.

Además, se brindaron recomendaciones para que la comunidad pueda contribuir activamente al cuidado de la zona: utilizar los contenedores designados, no arrojar basura en calles o áreas verdes y participar en jornadas comunitarias de limpieza.

El operativo en La Tablada forma parte de un plan más amplio que la gestión de Ariel Lovey viene implementando en distintos sectores de la ciudad, combinando tareas de saneamiento con campañas de concientización ambiental.

“Cuando municipio y vecinos trabajamos juntos, los resultados se ven y se sienten en el día a día. Un barrio limpio es un barrio más seguro, saludable y agradable para vivir”, concluyeron desde el gobierno local.