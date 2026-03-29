Campo Largo: murió un joven de 22 años tras un choque entre una moto y una camioneta en la Ruta 89

Un trágico siniestro vial ocurrido en las últimas horas en Campo Largo dejó como saldo la muerte de un joven de 22 años, luego de un choque entre una motocicleta y una camioneta sobre la Ruta Nacional 89.

De acuerdo a la información oficial, el hecho involucró a una motocicleta en la que se trasladaban dos ocupantes y una camioneta oficial perteneciente a la provincia de Corrientes.

Tras el impacto, ambos motociclistas fueron asistidos y trasladados de urgencia al hospital de Avia Terai. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó el fallecimiento del conductor del rodado menor. En tanto, el acompañante, un adolescente de 16 años, se encuentra fuera de peligro.

En el marco de la investigación, la Fiscalía en turno dispuso la imputación en libertad del conductor de la camioneta por la causa de “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Asimismo, se informó que el test de alcoholemia practicado arrojó resultado negativo.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y peritos del Poder Judicial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de la siniestralidad vial en rutas de la provincia, especialmente en corredores de alto tránsito como la Ruta 89.