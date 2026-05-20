Salud del Chaco garantizó continuidad de programas oncológicos y confirmó cambios en el Plan Remediar

El ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, aseguró que la reciente reunión con autoridades nacionales dejó un balance “mejor de lo esperado” y confirmó que los programas sanitarios de alto costo, especialmente los vinculados a tratamientos oncológicos, mantendrán financiamiento durante 2026.

“Teniendo en cuenta las noticias desalentadoras que circulaban sobre la disminución de fondos en áreas sensibles, el resultado fue positivo”, expresó el funcionario.

Según detalló, durante el encuentro con el Ministerio de Salud de la Nación se acordó preservar la cobertura de programas esenciales y, además, incrementar la inversión presupuestaria para el próximo año.

“Los programas de alto costo, principalmente oncológicos, van a tener una inversión presupuestaria en 2026 incluso mayor a la de 2025”, sostuvo.

Cambios en el Plan Remediar

Rodríguez aclaró además que el Plan Remediar no desaparecerá, aunque sí sufrirá una reestructuración en sus objetivos y en la cantidad de medicamentos distribuidos.

“El plan no desaparece. Lo que se ajusta es la cantidad de insumos y se pone un fuerte énfasis en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles”, explicó.

No obstante, reconoció que la reducción de medicamentos implicará un mayor esfuerzo económico para las provincias.

“No es una buena noticia la disminución de la lista de medicamentos porque nos obliga a tener una mayor cobertura y más presupuesto asignado”, afirmó.

Faltante de Losartán

Consultado por la falta de Losartán en distintos centros de salud, el ministro reconoció inconvenientes en la provisión, aunque aseguró que la situación comenzará a normalizarse.

“Tuvimos un problema de disponibilidad y entrega, pero ya se está regularizando y vamos a empezar la distribución”, señaló.

Además, confirmó que el Losartán continuará incluido dentro de la distribución del programa de medicamentos.

Más residentes en pediatría

El funcionario también destacó el aumento de profesionales que eligieron realizar residencias médicas en pediatría, algo que años anteriores había generado preocupación por la baja cantidad de postulantes.

Rodríguez atribuyó esta mejora al trabajo institucional y a una mayor contención hacia los jóvenes profesionales.

“Las nuevas generaciones necesitan otro nivel de acompañamiento. Cuando se sienten contenidas, aceptan ingresar a un sistema duro como es el de las residencias”, manifestó.

En ese sentido, resaltó el rol de instituciones como Hospital Pediátrico Avelino Castelán, Hospital Julio C. Perrando, y Hospital 4 de Junio.

Cambios en la modalidad alimentaria

Finalmente, el ministro defendió la decisión de reemplazar el sistema tradicional de comedor para residentes por un esquema de pago directo destinado a cubrir viandas o alimentación.

Explicó que la medida surgió tras una encuesta realizada entre los propios residentes y busca adaptarse a los distintos horarios y necesidades laborales.

“Un residente puede salir de una cirugía o una guardia a cualquier hora. Este sistema les da libertad para elegir qué comer y cuándo hacerlo”, indicó.

Además, sostuvo que la nueva modalidad contempla diferentes hábitos alimentarios y brinda mayor flexibilidad a quienes realizan guardias hospitalarias extensas.