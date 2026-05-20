Resistencia: hallaron el cuerpo de un hombre en el río Negro y buscan identificarlo

Un cuerpo sin vida fue hallado este miércoles flotando en aguas del río Negro, a la altura del barrio Santa Clara de Resistencia, y la Policía trabaja en la investigación para determinar la identidad de la víctima y las causas de la muerte.

Según las primeras informaciones, se trata de un hombre de entre 75 y 80 años, de cabellos canosos, cuyo cuerpo fue encontrado por vecinos de la zona. Tras el aviso a las autoridades, efectivos policiales y personal especializado desplegaron un operativo en el lugar.

Hasta el momento no trascendió la identidad del fallecido ni tampoco las circunstancias en las que se produjo el hecho. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que se aguardan pericias y actuaciones judiciales para avanzar con la identificación y establecer la causal de muerte.

El hallazgo generó conmoción entre los habitantes del barrio Santa Clara, mientras continúan las tareas de investigación en el sector.